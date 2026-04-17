ВТБ: Татарстан стал самым активным регионом России по использованию Пушкинских карт

Татарстан продолжает удерживать лидерство по реализации программы «Пушкинская карта» среди регионов страны. По данным банка, который с 1 января стал оператором проекта, молодые жители республики демонстрируют рекордную активность в приобретении билетов на культурные мероприятия.

С начала года держатели Пушкинских карт из Татарстана потратили на билеты в театры, музеи, концертные залы и кинотеатры свыше 229 млн рублей. По этому показателю республика занимает первое место среди субъектов Российской Федерации.

Татарстан входит в число лидеров и по количеству выпущенных карт – с января по март в регионе их было оформлено 236 тысяч. Наиболее активной стала категория от 15 до 18 лет – на молодых людей этого возраста приходится более половины всех выдач. Это подтверждает высокий уровень вовлеченности подростков в программу.

«Татарстан уверенно лидирует по основным показателям реализации программы "Пушкинская карта". Об этом говорят как число выдач, так и объемы транзакций по картам. И мы видим, что молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет становятся все активнее и осознанно выбирают культуру и качественный досуг. ВТБ, как новый оператор программы, продолжит развивать свои сервисы, чтобы сделать посещение культурных событий еще более доступным и удобным для молодежи по всей стране», – отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане – вице-президент банка.

Программа «Пушкинская карта» реализуется по инициативе Президента Российской Федерации для молодежи от 14 до 22 лет. Ежегодно государство зачисляет на карту 5 000 рублей, из которых до 2 000 рублей можно потратить на билеты в кино.

ВТБ стал банком-оператором программы «Пушкинская карта» с 1 января 2026 года.