ВТБ сохраняет условия финансирования действующих проектов по программе «1764»

ВТБ сохранит кредитные ставки для 2,4 тыс. инвестпроектов, решения по которым были одобрены в рамках программы льготного кредитования МСП «1764». Финансирование клиентов среднего и малого бизнеса пройдет по ставке, одобренной в рамках прежней редакции программы. Общий объем таких сделок составит 127 млрд рублей.



Инвестиционные проекты будут реализованы во всех отраслях экономики, предусмотренных условиями программы. По зафиксированной на момент одобрения сделки ставке ВТБ проведет выдачи в том числе и по 36 объектам жилого строительства, кредитные соглашения по которым были подписаны ранее.



«Несмотря на изменение условий программы „1764“, мы решили сохранить ставки по кредитам, которые были одобрены клиентам в рамках ее прежней редакции. В ситуации резкого роста ключевой ставки и изменения рыночной конъюнктуры ставки по кредитам для бизнеса стали двузначными, что может привести к заморозке ряда проектов. Понимая, что развитие бизнеса должно продолжаться непрерывными темпами, мы решили сохранить льготные и пониженные ставки для долгосрочных проектов. Рассчитываем, что это поддержит наших заемщиков, позволит реализовать их планы, сохранить рабочие места без излишней долговой нагрузки», — прокомментировал это решение заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.



Программа «1764» реализуется в 2019–2024 годах и предполагает льготное кредитование для субъектов МСП из 20 приоритетных отраслей. В действующей редакции программы ставка по новым кредитам составляет до 13,5% для среднего бизнеса и до 15% для малого бизнеса.



ВТБ является одним из самых активных участников программы с момента ее запуска. Портфель предоставленных по ней льготных кредитов составляет свыше 170 млрд рублей.