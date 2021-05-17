ВТБ снижает ставки по ряду ипотечных программ

ВТБ меняет процентные ставки в рамках нескольких ипотечных программ. Снижение касается льготной госпрограммы, предложений для зарплатных клиентов, заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов Группы ВТБ.



С 17 мая ВТБ меняет условия по ипотеке с господдержкой. Для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка снижается и составляет теперь 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составит 5,8 и 5,9% соответственно.



«На сегодняшний день в рамках господдержки три четверти клиентов ВТБ оформляют кредит с первым взносом более 20%. Таким образом, для подавляющего большинства наших заемщиков условия в рамках госпрограммы стали еще выгоднее. При этом для клиентов с минимальным первым взносом ставка в любом случае будет в среднем на 0,7 процентных пункта ниже утвержденной в рамках программы правительством», — прокомментировал изменения Михаил Сероштан, вице-президент и начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ.



Для зарплатных клиентов единая ставка для новостроек и вторичного рынка снижается на 0,2 процентных пункта — до 7,9%.



При электронной регистрации залога в Росреестре и применении СБР (сервис безопасных расчетов) для оплаты сделки ставка ВТБ снижается на 0,5 процентных пункта (до 7,6%) для зарплатных клиентов при приобретении квартир на вторичном рынке. Предложение действительно при подаче заявки до 31 июля. Для остальных клиентов, использующих подобный формат сделки, снижение составит 0,3 процентных пункта (до 8,1%) для готового жилья (предложение бессрочно).



Снижение ставок предусмотрено и для заемщиков с крупным первым взносом. Клиенты, оплачивающие 50% и более от стоимости квартиры, получают дисконт 0,7 процентных пункта — итоговая ставка для них составит 7,7%. При взносе более 60% и сделке с сервисами по электронной регистрации залога в Росреестре и СБР ставка снижается на 1 процентный пункт, до 7,4%. Новые условия доступны при приобретении недвижимости в новостройках и на вторичном рынке.



«ВТБ активно внедряет электронные сервисы для полного цикла ипотечной сделки. Мы хотим максимально упростить весь процесс получения кредита для заемщика и сделать его более выгодным, поэтому предлагаем клиентам дополнительные дисконты при использовании сервисов экосистемы недвижимости „Метр квадратный“. Мы стратегически улучшаем условия для своих заемщиков в рамках важных для нас сегментов ипотечного бизнеса», — добавил Михаил Сероштан.



Электронную регистрацию залога в Росреестре, Сервис безопасных расчетов и «Экспресс-проект» предоставляет экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект Группы ВТБ). Электронная регистрация и СБР позволяют провести сделку с недвижимостью быстро и в режиме онлайн. Сервисы являются платными, стоимость зависит от региона проведения сделки.



ВТБ — один из лидеров рынка ипотечного кредитования в России. По итогам четырех месяцев этого года банк нарастил выдачу ипотеки на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем продаж вырос до 314 млрд рублей. В рамках стратегии по цифровизации в 2020 году ВТБ первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, по итогам 2021 года банк планирует оформлять уже каждую шестую ипотеку без визита клиента.