ВТБ: Сбережения россиян с начала года выросли на 1,7 трлн рублей

По оценкам ВТБ, за десять месяцев текущего года объем розничных пассивов в российских банках увеличился на 3% (+1,7 трлн рублей) и приблизился к 67,6 трлн рублей*. В октябре рынок «подрос» на 0,2%.

Ключевым драйвером роста выступают рублевые накопительные счета. По итогам октября их объем, согласно оценкам ВТБ, вырос примерно на 300 млрд рублей (+2,8%). За десять месяцев средства на таких счетах увеличились на 20% (+1,8 трлн рублей), достигнув 11,1 трлн рублей.

«Темпы роста рынка сбережений физлиц в этом году ожидаемо замедлились, однако он сохраняет устойчивую положительную динамику. По сравнению с октябрем прошлого года рынок прибавил 9% – это порядка 5,4 трлн рублей. Особенно показателен тренд по накопительным счетам: их объем год к году вырос на четверть. Это не просто рост показателей – это отражение новой модели поведения россиян: сегодня для них приоритетны инструменты, позволяющие оперативно реагировать на жизненные задачи и при этом получать процентный доход», – отметил руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев.

* Оценка ВТБ на основе данных Frank RG.