ВТБ провел первые операции с цифровым рублем

ВТБ стал первым банком, успешно протестировавшим операции с цифровыми рублями в рамках пилотирования реальных цифровых денег. Пилот Банка России стартовал 15 августа.

В первый день тестирования участники фокус-группы, сформированной из числа сотрудников банка, протестировали операции по открытию счетов в цифровых рублях в режиме реального времени, переводы между физическими лицами, а также операции по оплате цифровыми рублями товаров и услуг уже привычным способом — с помощью переводов по QR-коду. Позднее в рамках пилота будет обеспечена возможность применения смарт-контрактов с цифровым рублем для физических лиц.

«Цифровой рубль — это не только третья форма расчетов, это третье измерение, которое открывает новые возможности. С его помощью мы сможем построить огромное количество новых продуктов и услуг, предоставляя клиенту новые возможности. Сама технология цифрового рубля содержит в себе строчку кода, куда могут быть встроены алгоритмы — смарт-контракты. Это открывает океан возможностей для управления финансами. Вход в цифровой рубль — это большой сдвиг и в мировых платежах. Другие страны также делают свои цифровые валюты, минуя старую инфраструктуру. Наступила новая эпоха децентралицации, мир движется в этом направлении», — сообщил Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления банка ВТБ.

«Платформа цифрового рубля значительно повысит безопасность денежных переводов за счет многоступенчатой системы защиты от мошенников. Особенно востребован новый инструмент будет среди тех клиентов, кто часто пользуется межбанковскими переводами. Благодаря уникальной технологии единого цифрового счета операции по переводам будут доступны розничным клиентам без комиссии. Более того, можно будет не только настраивать автоплатежи в цифровых рублях, заранее назначая дату, сумму и их получателя, но и оплачивать необходимые товары и услуги привычным способом — по QR-коду», — прокомментировал Святослав Островский, член правления ВТБ.

Сегодня существует потребность в формировании нового доверительного пространства расчетов, где перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое и надежно защищены. Платформа цифрового рубля даст новые возможности для создания самоисполняемых сделок. Появится безопасная среда для программирования смарт-контрактов.

Применение смарт-контрактов на платформе цифрового рубля позволит обеспечить прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на своих цифровых кошельках. На данном этапе физические лица смогут использовать автоплатежи в цифровых рублях, заранее назначая дату, сумму и получателя перевода. По мере развития станут доступны и другие возможности самоисполняемых сделок с цифровым рублем.

Помимо новых возможностей управления корпоративными и личными финансами, внедрение цифровой валюты — это качественный сдвиг в области мировых платежей.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Он станет еще одним средством платежей и переводов. Операции с цифровым рублем для граждан будут бесплатными. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае. Банк активно принимает участие в работе над цифровым рублем с момента запуска проекта Банком России в 2020 году.