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Ру Тат
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20 мая 2021  16:30

ВТБ проведет Форум акционеров

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27 мая 2021 года ВТБ проведет в онлайн-формате Форум акционеров, в ходе которого миноритариям будут представлены текущие и прогнозные финансовые показатели группы ВТБ, результаты цифровой трансформации, а также новые форматы сети и партнерств. В рамках мероприятия также будут освещены вопросы взаимодействия с розничными инвесторами и подготовки предстоящего годового общего собрания акционеров. После презентации будет организована сессия вопросов и ответов.

Форум акционеров начнется в 12.00 по московскому времени и будет проходить в прямом эфире на сайте. В настоящее время на сайте открыта регистрация для участия в форуме. Пройдя процедуру регистрации, акционеры ВТБ уже сейчас могут задать интересующие их вопросы, ответы на которые они получат на мероприятии. 

Дмитрий Пьянов, член правления ВТБ, отметил: «Группа ВТБ стремится поддерживать постоянный диалог со своими акционерами, развивая и совершенствуя каналы коммуникаций. В этом году общее собрание акционеров вновь пройдет в форме заочного голосования, в связи с чем мы организовали дополнительное онлайн-мероприятие в новом формате — „Форум акционеров“, который позволит нам обсудить с нашими акционерами все интересующие и затрагивающие их интересы вопросы».

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