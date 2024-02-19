ВТБ профинансирует строительство нового ЖК в Казани на 13 млрд рублей

ВТБ в Татарстане открыл кредитную линию с лимитом более 13 млрд рублей компании «ГлобалСтрой». Средства будут направлены на строительство нового жилого комплекса комфорт-класса в Советском районе Казани.



ЖК «Наследие» возведут в шаговой доступности от станции метро «Горки» напротив Горкинско-Ометьевского леса. Планируется построить пять домов высотой от 17 до 24 этажей общей жилой площадью 90 тыс. кв. метров с двухэтажным стилобатом и подземным паркингом. Проектом также предусмотрен отдельный многоуровневый паркинг с коммерческими помещениями. Территория жилого комплекса будет обустроена в соответствии с концепцией «двор без машин», а его инфраструктура будет доступна маломобильным жителям. Ввод жилого комплекса в эксплуатацию запланирован на II квартал 2027 года.

«Проектное финансирование — ключевой инструмент в развитии жилищного и социального строительства. При поддержке банка ВТБ в регионе уже реализуется большое количество проектов. Жилой комплекс „Наследие“ — знаковый, современный и выдающийся проект, который, без сомнения, станет украшением города Казани», — прокомментировала управляющий ВТБ в Татарстане — вице-президент Марьям Давлетшина.

«Для нашей компании жилой комплекс „Наследие“ — это приоритетный проект, на текущий момент в городе не ведется строительство ни одного подобного комплекса. Качество, комфорт, доступная цена — основные критерии, которые мы готовы обеспечить для наших клиентов», — подчеркнул генеральный директор «ГлобалСтрой» Ильшат Загидуллин.

«ГлобалСтрой» — девелоперская компания в Республике Татарстан, специализирующаяся на строительстве жилых и коммерческих объектов.