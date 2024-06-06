ВТБ профинансирует строительство многофункциональных зон на федеральных трассах страны

ВТБ и Группа компаний «ТранзитСити» в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о финансировании строительства придорожной социальной инфраструктуры вдоль автомобильных федеральных трасс. Объем финансирования составит 1 млрд рублей.

Заемные средства будут направлены на строительство многофункциональных зон на федеральных трассах страны, включающих в себя автозаправочные станции, точки общественного питания, станции технического обслуживания, зарядные станции для электромобилей и зоны отдыха для водителей и пассажиров.

Соглашение в рамках ПМЭФ-2024 подписали член правления ВТБ Руслан Еременко и финансовый директор ГК «ТранзитСити» Роман Фатыхов.

«Результатом нашего сотрудничества станет 10 новых автозаправочных комплексов, которые улучшат качество придорожного сервиса на ключевых федеральных трассах. Это положительным образом скажется на развитии транспортной и туристической инфраструктуры, будет способствовать росту смежных отраслей и повысит уровень комфорта для водителей легкового и грузового автотранспорта», — прокомментировал Руслан Еременко.

«Инвестиции будут способствовать реализации целого ряда масштабных, интересных и значимых проектов», — отметил Роман Фатыхов.