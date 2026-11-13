ВТБ профинансирует строительство микрорайона на месте старого аэропорта Казани

Фото пресс-службы «АБД».

ВТБ и компания «Ак Барс Дом» в рамках Строительной недели БРИКС заключили новое соглашение о сотрудничестве. Банк откроет девелоперу кредитную линию на 10 млрд. рублей до конца 2026 года. Кредитные средства направят на финансирование строительства первых домов жилого микрорайона в Казани.

Проект реализуется в Советском районе города на территории бывшего аэропорта. Застройщик приступает к возведению первых домов общей площадью 36,8 тысяч квадратных метров.

Всего на участке в 28 га планируется построить 12 многосекционных зданий. Примерная численность жителей нового микрорайона составит 8,4 тыс. человек. Концепция проекта предполагает создание жилой среды бизнес-класса с благоустроенными общественными пространствами, искусственной рекой и использованием современных цифровых технологий.

«Финансирование региональных застройщиков способствует развитию строительной отрасли и повышению доступности качественного жилья для жителей республики. Проект компании «Ак Барс Дом» предполагает строительство целого города внутри жилого комплекса с продуманной организацией пространств. ВТБ поддерживает такие проекты комплексного развития территорий», – отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.

«Мы рады продолжать сотрудничество с компанией «Ак Барс Дом» в рамках ее нового современного проекта в Казани. ВТБ уже финансирует пять проектов девелопера на общую сумму 30 млрд рублей», – сообщила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане – вице-президент банка.

«Многолетнее сотрудничество с банком ВТБ позволяет нашей компании последовательно реализовывать масштабные проекты и формировать комфортную городскую среду для жителей», – прокомментировал Марат Шагитов, генеральный директор «АБД».

«Создавать гармоничные пространства, которые развиваются вместе с человеком, и вносить в архитектурное полотно города качественно новые решения – важная социальная задача для нашей компании», – добавила Айгуль Латыпова, заместитель генерального директора компании «АБД».