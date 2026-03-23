Экономика 23 марта 2026 15:12

ВТБ профинансировал проект по строительству ЖК в Московской области

ВТБ открыл кредитную линию в размере 8,1 млрд рублей на строительство жилого комплекса в городском округе Мытищи Московской области. Заемщиком выступает одна из крупнейших строительных компаний Республики Татарстан.

ЖК «Бархат.Сити» возводится в самом центре Мытищ. В рамках проекта до конца сентября 2028 года планируется построить жилой дом, состоящий из пяти корпусов общей площадью 68,2 тыс. кв. метров.

«В настоящий момент у банка с компанией действуют два кредитных соглашения на общую сумму более 20 млрд. Финансирование нового проекта осуществляется в рамках договора о комплексном развитии территории городского округа Мытищи, поэтому имеет выраженную социальную направленность. Застройщик выполняет обязательства по финансированию учреждений системы образования и развитию системы здравоохранения на вверенной территории», – отметила управляющий ВТБ в Татарстане – вице-президент банка Марьям Давлетшина.

