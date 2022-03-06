ВТБ продолжает обслуживание карт Visa и MasterCard в России

Решение иностранных платежных систем никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории России. Все транзакции по картам Visa и MasterCard, в том числе оплата и снятие наличных, по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов Pay и оплаты товаров и услуг в иностранных торговых точках. Банк рекомендует использовать пластиковые карты Visa и MasterCard.



При этом клиентам в России доступно полноценное использование карт платежной системы «Мир». За последнюю неделю спрос на них увеличился на 15%, а выпуск цифрового «Мира» вырос в пять раз. Общее количество карт ВТБ, эмитированных национальной платежной системой, приближается к 12 млн.



Карта «Мир» ВТБ принимается как в России, так и в ряде зарубежных стран — например, в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане.