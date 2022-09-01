ВТБ: Продажи ипотеки в России растут четвертый месяц подряд

По оценке ВТБ, выдачи ипотеки в России за 8 месяцев превысили 2,6 трлн рублей, рынок демонстрирует уверенный рост продаж четвертый месяц подряд. Спрос на базовые программы российских банков начинает превышать госпрограммы, что говорит о восстановлении вторичного рынка.

Клиенты ВТБ за восемь месяцев оформили 130 тысяч жилищных кредитов на 592 млрд рублей, ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10% — до 2,89 трлн рублей. В августе заемщики провели 17,5 тыс. сделок на 83 млрд рублей — в ВТБ этот показатель растет пятый месяц подряд, то есть лучше рынка. Больше половины выдач — 42 млрд рублей — пришлось на стандартные программы банка, еще 41 млрд насчитывают продажи по льготным программам. Это говорит о восстановлении интереса к ипотеке на вторичное жилье.

«Рынок ипотеки в России растет уже несколько месяцев подряд, несмотря на традиционный сезонный фактор летних отпусков. В этом году отложенный спрос первого квартала „драйвит“ выдачи наряду с продлением госпрограмм и снижением ставок по базовым банковским продуктам. По итогам восьми месяцев объем продаж превысил 2,6 трлн рублей — это ниже, чем в прошлом году, но при этом значительно выше результатов 2019-2020 гг. При этом август стал переломным месяцем для рынка вторичного жилья, спрос на который впервые за долгое время превысил льготные программы. Ипотека возвращается к своему равновесному значению, что обещает уверенный органический рост рынка осенью-зимой этого года», — комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.