ВТБ Private Banking получил две награды за лучший Family Office

ВТБ Private Banking получил награду за лучший семейный офис по версии компании Hansa FinCom, а также стал победителем в ежегодной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards. В этой же премии старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия» Дмитрий Брейтенбихер взял награду в номинации «Банкир года».

Третий год подряд команда семейного финансового офиса ВТБ Private Banking получает награду от компании Hansa Fincon — организатора ежегодных профессиональных мероприятий для участников рынка управления частным капиталом и крупных частных клиентов. В этом году к списку наград Family Office ВТБ Private Banking добавилась премия за лучший мультисемейный офис года от журнала SPEAR’S Russia Wealth Management Award. Организаторы мероприятий отметили выдающиеся показатели, высокий уровень экспертизы и первоклассный сервис, который ВТБ Private Banking предлагает своим клиентам в России.

Отдельной награды «Банкир года» в премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards удостоился старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия» Дмитрий Брейтенбихер.

«Сейчас, когда ключевыми конкурентными преимуществами на рынке управления крупным частным капиталом являются качество сервиса и экспертизы, наш Family Office предлагает актуальные финансово-правовые инструменты для сопровождения личных и семейных интересов VIP-клиентов. Благодарю команду Family Office за оперативную реакцию на существенные изменения нормативно-правового поля в 2021 году и своевременную защиту активов клиентов», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегии» Дмитрий Брейтенбихер.

«В этом году мы продолжали оперативно отвечать на вызовы пандемии и предлагать клиентам актуальные продукты и сервисы. ВТБ запустил новую и востребованную услугу „Налоговый check-up“, помогающую усовершенствовать текущие холдинговые структуры и другие комплексные инструменты защиты капитала, которые позволяют всесторонне посмотреть на активы клиента через призму соответствия российским и международным нормам права. Понимая необходимость и важность подготовки наследников к ведению бизнеса, Family Office ВТБ Private Banking также активно участвует в разработке программ обучения по управлению семейным капиталом, опираясь как на специфику российского рынка, так и адаптируя лучшие мировые практики», — отметила руководитель дирекции Family Office ВТБ Private Banking Наталья Бирюкова.

ВТБ Private Banking продемонстрировал высокую динамику развития на рынке: объем средств под управлением ВТБ Private Banking в 2021 году составил 3 трлн рублей. Инвестиционный портфель VIP-клиентов ВТБ сегодня превышает 1,5 трлн рублей. Доля ВТБ на российском рынке Private Banking в 2021 г. достигла 30%, а количество VIP-клиентов ВТБ Private Banking в текущем году увеличилось до 29 000 человек. В октябре 2021 года под руководство главы ВТБ Private Banking Дмитрия Брейтенбихера перешел сегмент «Привилегия». К концу 2025 г. ВТБ планирует нарастить объем активов под управлением в состоятельном сегменте до 10 трлн рублей, а число клиентов — до 1 млн человек.

Справочно

SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards — первая в России ежегодная Премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Премия учреждена и вручается по аналогии с британской SPEAR’S Wealth Management Awards, которую журнал SPEAR’S UK ежегодно проводит в Лондоне. Организаторы Премии в России — портал PBWM.ru и журнал SPEAR’S Russia. Независимый консультант — PwC.

Hansa Fincon — организатор ежегодных профессиональных форумов Fi Forum (Financial Innovation Forum) для участников рынка управления частным капиталом и крупных частных клиентов HNWIs. C 2008 года организуются мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Цюрихе, Касабланке, Марбелье, Мадриде, Тбилиси, Алматы, Баку, Минске и Дюссельдорфе.