ВТБ приглашает акционеров и клиентов принять участие в конкурсе «Лучший аналитик»

Банк ВТБ запустил конкурс на прогнозирование показателей российской экономики и финансовых показателей группы. К участию в конкурсе приглашаются акционеры банка и клиенты, состоящие на брокерском обслуживании в ВТБ.

В рамках конкурса участникам предстоит дать свой прогноз по ряду показателей на конец третьего квартала и конец 2021 года. Среди них – стоимость нефти, курс рубля, чистая прибыль группы ВТБ, динамика прироста базы розничных инвесторов в России и количество акционеров банка. Сформировать свой прогноз можно здесь до 23 сентября включительно. Итоги конкурса будут подведены в феврале 2022 года после публикации фактических значений прогнозируемых показателей.

Участники, чьи предположения оказались наиболее точными, получат фирменные подарки от ВТБ, а лидер конкурса получит звание «Лучший аналитик» и возможность принять участие в персональной онлайн-сессии с финансовым директором, членом правления ВТБ Дмитрием Пьяновым.

Конкурс ВТБ запущен в рамках онлайн-сессии «Назад в 2019: как восстанавливается российская экономика», которая состоялась 16 сентября на платформе Школы инвестора ВТБ. Для формирования более точных прогнозов участники конкурса могут ознакомиться с записью сессии, в ходе которой Александр Исаков, главный экономист ВТБ Капитал по России, рассказал о структуре и темпах экономического роста, прогнозах по ключевой ставке и курсу рубля.

«Мы постоянно внедряем новые форматы взаимодействия с нашими акционерами и клиентами, руководствуясь их потребностями и интересами. Сегодня мы запускаем конкурс на прогнозирование экономических и финансовых показателей, который позволит нашим акционерам и клиентам-розничным инвесторам развить свои аналитические способности и научиться принимать мотивированные инвестиционные решения. Важно, что данная инициатива реализована в рамках дальнейшего развития Школы инвестора, нашего уникального образовательного портала для розничных инвесторов», — прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.