ВТБ предупреждает о новых схемах инвестиционного мошенничества

Специалисты банка фиксируют изменение подходов злоумышленников в части схем с «выгодными» вложениями средств. Раньше основными инструментами обмана были проекты в стиле «финансовых пирамид». В этом году мошенники делают ставку на интерес россиян к современным инвестиционным сервисам, криптовалютным операциям и международным финансовым инструментам.

Одна из актуальных схем – знакомство с «консультантом» в мессенджере или соцсети. Собеседник предлагает «проверенную» платформу, помогает зарегистрироваться, позволяет вывести небольшую прибыль для убедительности. Когда сумма вложений становится крупной, вывести деньги уже нельзя – мошенники требуют оплатить налоги, комиссии, страховку и после перевода исчезают.

Другой распространенный сценарий – использование зарубежных электронных кошельков. Жертву убеждают перевести туда накопления для покупки криптовалюты или инвестиций, но средства сразу попадают к мошенникам. Кроме того, для открытия кошелька злоумышленники запрашивают паспортные данные и фото, используя их затем в других схемах.

Во всех случаях применяются одни и те же приемы: обещание гарантированного дохода, давление, требование дополнительных платежей и переводов на личные или зарубежные счета.

«Инвестиционные предложения с гарантированной высокой доходностью и переводом за рубеж – классическая схема социальной инженерии. Злоумышленники играют на доверии: возвращают небольшие “дивиденды”, а затем исчезают с крупными суммами. Требование перевести деньги на личные счета, криптовалютные или зарубежные электронные кошельки – повод отказаться от сделки и проверить информацию. Не переводите деньги по указанию незнакомцев, кем бы они ни представлялись», – предупредил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Банк рекомендует клиентам не принимать инвестиционных решений под давлением, не доверять случайным знакомым из социальных сетей и мессенджеров, обязательно проверять информацию о компании через официальные источники и ни в коем случае не передавать свои личные и финансовые данные третьим лицам. Стоит помнить: ни один добросовестный участник финансового рынка не гарантирует высокую прибыль без риска.