ВТБ: Предприниматели на две трети увеличили обороты трансграничных платежей в 2025 году

В 2025 году клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ на 68% увеличили объем международных переводов. Число клиентов, работающих с зарубежными партнерами, выросло на 30%. Об этом сообщила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова в рамках выставки TransRussia 2026.

Вклад в развитие направления международных расчетов внесли в том числе компании среднего и малого бизнеса, ориентированные на Азию.

«В 2025 году портфель внешнеторговых контрактов клиентов среднего и малого бизнеса на обслуживании в банке вырос на 66%. Банк предоставляет участникам ВЭД новые возможности расчетов через собственную сеть зарубежных подразделений в Китае, Индии, Вьетнаме, Азербайджане, Казахстане, Беларуси и Армении, а также Экосистему ВЭД с более чем 20 цифровыми инструментами», – рассказала Юлия Копытова.

TransRussia – крупнейшая в России выставка, посвященная вопросам транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий. ВТБ третий год подряд выступает официальным банком-спонсором международной выставки TransRussia. На стенде банк представит новые решения и специальные предложения для импортеров и экспортеров.