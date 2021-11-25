ВТБ предлагает клиентам игру с поиском мошенников

В чат-боте ВТБ в мессенджере Telegram появилась игра «Найти мошенника»: аудитории предлагается прослушать пять аудиофайлов и выбрать, кто говорит на записи — мошенник или сотрудник банка. Сыграть могут все пользователи мессенджера — даже те, кто не являются клиентами ВТБ.

Виртуальный помощник ВТБ предложит пользователю поочередно прослушать пять аудиофайлов и угадать, кто звонит — мошенник или сотрудник банка. После прослушивания пятой записи и ответа на вопрос чат-бот покажет результат и даст совет, как правильно вести себя в случае звонка злоумышленника.

«Сейчас активность мошенников очень высока — каждый месяц наша команда блокирует сотни мошеннических онлайн-ресурсов. Мы постоянно информируем клиентов о новых способах атак: например, создали на сайте специальный раздел по финансовой безопасности с описанием основных видов мошенничества и советами по минимизации потенциальных рисков для клиентов. Игра в чат-боте в Telegram — еще один способ рассказать клиентам об этой угрозе и смоделировать поведение клиента в критических случаях. Мы будем постоянно пополнять нашу базу аудиозаписей, поэтому при повторных прохождениях игры примеры не будут повторяться», — отметил начальник управления «Мессенджеры и чат-боты» ВТБ Александр Раихин.

Кроме того, клиенты банка, которые столкнулись со звонками мошенников, теперь смогут передать их номера напрямую специалистам ВТБ. Для этого необходимо написать в один из чат-ботов банка в ВТБ Онлайн, Telegram, WhatsApp, Viber или Apple Messages и сообщить о факте звонка. Виртуальный помощник ВТБ попросит отправить номер мошенника, который проанализируют специалисты банка и передадут на дальнейшую блокировку.

По данным опроса ВТБ, три четверти респондентов заявили, что сталкивались со входящими звонками злоумышленников. При этом 45% из них стремятся сразу же закончить разговор, каждый пятый клиент банка сообщает о них в правоохранительные органы, а каждый четвертый начинает «троллить» мошенников во время разговора.

ВТБ напоминает, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные по картам клиента (CVC2/CVV2), счетам или по одноразовым паролям. Банк просит своих пользователей не устанавливать программное обеспечение на ПК и телефоны по настоятельной рекомендации так называемого «сотрудника безопасности». Также банк не проводит платных опросов по качеству услуг.