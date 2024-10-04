ВТБ повышает ставки по накопительным продуктам в рублях и китайских юанях

С 4 октября ВТБ повышает ставки по вкладам в рублях и китайских юанях, а также накопительному счету. По краткосрочным депозитам (3-6 мес.) в рублях рост ставок составил до 1,6 п.п., в китайских юанях на всех сроках привлечения до 2,8 п.п., по накопительному счету в рублях – базовая ставка увеличена на 3 п.п. на ежедневный и 4 п.п. на минимальный остаток.

Для новых вкладчиков или при размещении новых денежных средств максимальная ставка по ВТБ-вкладу составит 19,6% на 3 месяца и 21% на полгода.

Для текущих клиентов банк также увеличивает доходность по ВТБ-вкладу сроком на 3-6 месяцев. Максимальная ставка для массовой розницы на эти сроки скорректирована до 20% годовых, для сегмента «Привилегия» – 20,5%, для Private Banking – 21%. Итоговая ставка зависит от пакета услуг, которым пользуется клиент, сроков размещения и суммы первоначального взноса. Повышенную по сравнению с базовой ставку получат текущие клиенты, которые переведут зарплату или пенсию в ВТБ, или настроят регулярный перевод своих средств из других банков.

По накопительному счету базовая ставка увеличивается на 3 п.п. на ежедневный остаток и на 4 п.п. на минимальный остаток для всех клиентских сегментов. Максимальная ставка с учетом надбавок составляет 18% годовых для текущих клиентов. Приветственная ставка для новых клиентов остается на уровне 20% годовых.

ВТБ улучшает условия по вкладам в китайской валюте на всех сроках привлечения для всех клиентских сегментов. Максимальная доходность по юаневым депозитам в банке достигает 8% годовых. Получить ее могут клиенты при размещении средств на 1 год с выплатой процентов в конце срока. Депозиты в китайской валюте доступны клиентам как для дистанционного открытия в ВТБ Онлайн (от 1 тысячи юаней), так и в офисах банка (от 5 тысячи юаней).

«В этом году ставки по депозитам растут беспрецедентно быстро, а вкладчики фиксируют рекордную доходность. Клиенты активно выбирают сразу несколько инструментов для сбережений и максимизируют прибыль. Поэтому мы входим в новое ралли повышения ставок по всем рублевым и юаневым продуктам. Ранее мы увеличили ставки для рублевых вкладов от полугода. Сегодня поднимаем доходность в рублях на короткие сроки – три и шесть месяцев и устанавливаем рекордные для клиентов ставки по юаням. На рынке время вкладчика с максимально рекордными ставками и полным арсеналом инструментов для достижения финансовых целей или диверсификации сбережений», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

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