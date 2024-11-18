ВТБ повышает ставки по депозитам

С 15 ноября ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на всех сроках привлечения для всех клиентов. Самая высокая ставка установлена по депозитам на год – до 24% годовых, повышение составило сразу 2,5 п.п. Максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигла 30% на срок 3 месяца.

Максимальная ставка для новых клиентов или текущих (при условии размещения новых для банка средств на депозите) по ВТБ-вкладу составляет:

· 24% годовых на 1 год;

· 23,5% годовых на 6 месяцев;

· 22,5% годовых на 3 месяца;

· 20% годовых на 3 года;

· 19% годовых на 1,5 или 2 года.

Кроме того, до 30% годовых увеличена максимальная доходность по вкладу «Двойная выгода», который доступен для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ. Минимальная сумма депозита составляет 30 тыс. рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС. Вклад можно открыть в офисах банка или в ВТБ Онлайн на срок 3, 6 или 12 месяцев.

«В любой ситуации есть короткий отрезок времени, когда можно быстро сориентироваться и получить от сложившихся обстоятельств пользу. Этот навык успешно применяют все большее число наших розничных клиентов. Комбинация ПДС и вклада позволяет решить сразу две задачи – накопить на краткосрочные цели и обеспечить себе «подушку» на долгосрочную перспективу. Этим важно пользоваться сейчас, поэтому – успейте сделать свою ставку с максимальной выгодой для себя», – заявил Георгий Горшков, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

К концу года рынок привлечения в России может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 25%. Для сравнения: в прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 28%, против 26% годом ранее.

По итогам года портфель пассивов во всех валютах ВТБ вырастет в 1,5 раза, до 10,3 трлн рублей, из них только в рублях – 9,6 трлн.