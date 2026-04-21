ВТБ посчитал, сколько дадут экономике роботы-андроиды

Внедрение роботов-домработников в России потенциально может увеличить доходы россиян на триллионы рублей, а также дать импульс в развитии научных исследований. Об этом свидетельствует исследование экспертов ВТБ к форуму Data Fusion.

Проведенный опрос показал, что 68% взрослых россиян в разной степени готовы поселить у себя в доме робота-андроида для решения бытовых задач, например, для уборки, готовки или ухода. Согласно переписи населения России от 2020 года, в стране насчитывается около 66 млн домохозяйств. Для снабжения 68% домохозяйств андроидами потребуется почти 44,9 млн роботов.

Монетизация домашней работы.

Если 2 часа в день (730 часов в год) перенаправить из быта в продуктивную деятельность, то могут возникнуть разные экономические эффекты – в зависимости от того, как люди будут использовать свободное время.

При почасовой ставке ~647,6 руб./час (103 612₽ / 160 рабочих часов) годовая выгода составит: 472 730₽ в год на одного работающего. Если 10% взрослого населения (13,0 млн из 130,4 млн) начнут монетизировать это время, то это принесет россиянам ≈ 6,15 трлн руб. частного дохода ежегодно.

При средних затратах 2 часов на домашние хлопоты ежедневный эффект высвобожденных часов для 44,9 млн домохозяйств – 89,8 млн часов. При почасовой ставке ~647,6 руб./час роботы потенциально могли бы принести людям 58,154 млрд руб. оплаты труда в день (без учета вторичных эффектов на уровень оплаты труда в результате роста его совокупного предложения).

Сегодня домашний труд не входит в ВВП. Когда его выполняет робот, возникает рыночная трансакция. При условии аренды робота-андроида прирост ВВП только за счет «монетизации» домашних хлопот: 44,9 млн домохозяйств × 500 руб./день (себестоимость аренды робота) × 365 дней = 8,2 трлн руб. (~5,3%% текущего ВВП РФ). Кроме того, изменится рынок бытовой техники – она будет больше «заточена» под роботов, новое развитие получат стриминговые сервисы – там люди будут проводить больше свободного времени.

Монетизация хобби (микробизнес на дому).

Маржинальная прибыль – 220 руб./час (реалистично для рукоделия, консультаций, репетиторства). Годовой доход с одного хобби-проекта составит 160 600 руб./год. Если 5% домохозяйств (2,245 млн) запустят монетизируемое хобби, то это даст ≈ 361 млрд руб./год.