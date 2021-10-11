ВТБ получил три золотые премии Contact Center World

ВТБ получил три золотые награды крупнейшего международного конкурса в области клиентского сервиса и контактных центров Contact Center World. Высшая оценка получена в номинациях «Лучший в обслуживании клиентов», «Контакт-центр года» и за «Лучший дизайн контакт-центра».

Контакт-центр ВТБ ежемесячно принимает около 5 миллионов обращений из 85 регионов в 11 часовых поясах. Время обработки каждого обращения по итогам второго квартала сократилось до 4 минут. ВТБ успешно обрабатывает запросы благодаря эффективной работе специалистов, а также цифровым технологиям. Банк улучшил возможности голосового помощника, успешно развивает инструменты речевой аналитики, автоматизировал контроль качества и анализ обращений, а их результаты использует для доработки продуктов и сервисов.

В прошлом году ВТБ открыл новый контакт-центр в Воронеже, площадка стала крупнейшей в сети банка. При полной загрузке контакт-центр обрабатывает более миллиона звонков в месяц со всей страны. Офис расположен в ультрасовременном пространстве, где сотрудникам обеспечены максимальный комфорт и возможности для «разгрузки» после рабочей смены. К их услугам — комнаты отдыха с массажными креслами и разнообразными играми, учебные классы, спортзал, а также процедурный, массажный кабинеты и кабинет психолога. Именно этот проект был представлен в номинации «Лучший дизайн контакт-центра».

«Для нас это первый опыт участия в подобной премии. Ценно, что международное профессиональное сообщество высоко оценило проекты ВТБ. Повышение качества обслуживания — приоритетная задача банка. Сегодня на рынке мы занимаем лидерскую позицию по индексу лояльности клиентов, но и в дальнейшем мы намерены совершенствовать свой сервис и расширять комплекс услуг для быстрого и удобного решения ежедневных финансовых вопросов», — прокомментировала руководитель департамента клиентского обслуживания — вице-президент ВТБ Ольга Цегельная.