ВТБ получил 10 тыс. заявок по государственным кредитным каникулам

Розничные клиенты ВТБ с момента начала работы программы государственных кредитных каникул в рамках 106-ФЗ оформили свыше 10 тыс. заявок. По статистике банка заемщики сейчас пользуются этой возможностью почти в два раза реже, чем за аналогичный период действия кредитных каникул в 2020 году, во время начала пандемии коронавируса.

Прием заявок по 106-ФЗ начался в марте 2022 года. От общего числа обращений более половины занимает ипотека, 25% — кредиты наличными, 18% — кредитные карты. Оставшаяся часть приходится на автокредиты.



Розничные клиенты банка могут воспользоваться программой, если их доход за месяц до обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий календарный год. Льготный период возможен на срок до шести месяцев. Заявка подается дистанционно — через контакт-центр банка, обращаться в отделения не нужно. При этом срок действия программы – до 30 сентября 2022 года, а каникулы будут подключены в соответствии с законодательством в течение пяти дней.



Максимальный размер кредита на дату его предоставления, по которому можно оформить отсрочку, установлен в размере 300 тыс. рублей по потребительским кредитам или автокредитам без залога, 700 тыс. — по залоговым автокредитам, 100 тыс. — по кредитным картам. По ипотеке размер кредита для Москвы не должен превышать 6 млн рублей, в Московской области, Санкт-Петербурге и регионах, входящих в Дальневосточный федеральный округ, — 4 млн рублей, для Ленинградской области и иных регионов — 3 млн рублей.



«ВТБ принимает заявки на кредитные каникулы с 9 марта. Несмотря на то, что сейчас потребность в отсрочке платежей у клиентов гораздо ниже, чем была в пандемию, всё равно для многих эта помощь важна. Поэтому ВТБ работает не только по 106 федеральному закону, но и по собственным программам поддержки заемщиков. В текущих условиях мы находим доступные решения, способные быстро снизить долговую нагрузку для наших клиентов, при этом условия получения каникул довольно просты», — прокомментировал ситуацию начальник управления «Общепродуктовые сервисы», вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.



ВТБ реализует собственную программу каникул с упрощенной схемой подключения. Клиенты банка могут их получить независимо от уровня снижения дохода и без подтверждающих документов. В рамках программы суммы потребительских кредитов и автокредитов не ограничены, кредит по ипотеке не должен превышать 20 млн рублей. Воспользоваться каникулами могут клиенты, у которых на момент обращения нет просроченной задолженности и выплачено минимум шесть платежей по кредиту.



Подключить каникулы можно дистанционно в контакт-центре банка, в чат-боте ВТБ Онлайн. Более подробная информация — на сайте банка.