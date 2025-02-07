ВТБ подсчитал, сколько могут сэкономить российские семьи при обслуживании в банке

По подсчетам ВТБ, семья из трех человек, которая пользуется «Семейным банком» и программой лояльности, за год может сэкономить 50 тыс. рублей на своих ежедневных тратах.

Сэкономили и стали участниками «Семейного банка» в 2024 году почти 3 млн человек. По подсчетам банка, более 1 млн новых пользователей ежемесячно присоединяются к сервису. По статистике ВТБ, наибольшее количество «семейных» групп формируется с друзьями, дальними родственниками и близкими (53% от всех связок). Следом идут связки с супругами (23%), а также родителями или детьми (19%) и братьями или сестрами (5%).

Большинство клиентов «Семейного банка» – это люди в возрасте 35–45 лет, их 30%. Затем идут пользователи 45–55 лет, их четверть (25%) от всех вовлечённых. Люди в возрасте 25–35 лет составляют 20% клиентов сервиса. Пользователи 55–65 лет занимают долю 19%, а клиенты старше 65 лет – 17% вовлеченных в «Семейный банк».

«Несмотря на то, что семейный банкинг в России только начинает свой путь, мы наблюдаем растущий интерес клиентов к семейным программам. Это неудивительно, ведь такие решения не только позволяют управлять финансами совместно, но и обеспечивают значительную экономию. С помощью «Семейного банка» семья может сэкономить 50 тыс. рублей в год – это существенная сумма, которую можно вложить в сбережения, инвестировать или потратить на другие цели. Такие предложения не только помогают экономить, но и укрепляют семейные связи, объединяя близких людей», – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Для максимальной экономии клиентам нужно создать группы в «Семейном банке». Объединившись, семья получает до 10 категорий кешбэка, которые можно распределить между участниками. Например, зарплатному клиенту доступно 4 категории с кешбэком, супругам – еще 3 категории, как и старшему ребенку или другому участнику группы. Также клиенты могут воспользоваться повышенными ставками по вкладам на новые поступления средств, 60 днями бесплатной подписки на ВТБ Плюс, скидками на страхование и услуги ВТБ Мобайл.