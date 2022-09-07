ВТБ поддержит строительство первого жилья для ТОР «Надеждинская» под Владивостоком

ВТБ примет участие в финансировании строительства нового микрорайона под Владивостоком для резидентов территории опережающего развития «Надеждинская». Проект реализует татарстанская группа компаний «СМУ-88». Общий объем инвестиций в него оценивается в 16 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве с застройщиком ВТБ заключил на ВЭФ-2022.

Построить микрорайон в с. Прохладное Приморского края − в шаговой доступности от ТОР − планируется к 2028 году. В нем будет насчитываться 22 дома переменной этажности от 6 до 8 этажей на 3 289 квартир. Общая жилая площадь составит 165 тыс. кв. м. На территории также предусмотрено строительство детского сада на 300 мест.

Документ подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

«Поддержка строительства жилья и социальных объектов — один из приоритетов ВТБ в работе на Дальнем Востоке. Для нас важно принимать участие в этом масштабном проекте, поскольку он поможет обеспечить новыми квартирами сотрудников предприятий крупнейшей в округе территории опережающего развития. На наш взгляд, строительство микрорайона повысит привлекательность ТОР для новых резидентов, специалистов и позволит улучшить качество жизни нескольких тысяч российских семей», − прокомментировал Руслан Еременко.

«Дальний Восток и Приморский край − это восточные ворота нашей страны и мощный торгово-логистический хаб. У Владивостока колоссальные перспективы для развития, мы видим это в ТОР „Надеждинская“ и в планах строительства Нового Владивостока. Уже в ближайшем будущем эта территория станет мощнейшим производственным узлом и создаст десятки тысяч новых рабочих мест для людей, которых необходимо обеспечить качественным и комфортным жильем. Это очень большой и амбициозный проект... Мы не первый год сотрудничаем и уверены, что с такой поддержкой новый проект будет успешно реализован», − отметил Наиль Галеев.