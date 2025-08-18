ВТБ передал в детскую городскую больницу № 7 оборудование для противошоковой терапии

Детская городская клиническая больница № 7 города Казани стала участником благотворительной программы ВТБ «Мир без слез». Банк передал стационару аппаратуру для противошоковой палаты, а герои передачи «Спокойной ночи, малыши!» и амбассадор ВТБ Айтиша сыграли для маленьких пациентов спектакль о финансовой грамотности.

Программа «Мир без слез» направлена на поддержку детского здравоохранения в регионах России. Медицинские учреждения сами выбирают необходимое оборудование, а банк берет на себя закупку и доставку. В этом году казанской больнице передали аппарат искусственной вентиляции легких, реанимационный и анестезиологический монитор, автоматический наружный дефибриллятор и другое оборудование. Медицинское оборудование будет установлено в противошоковой палате стационара больницы, которую медучреждение готовится открыть.

«Для качественной и эффективной медпомощи мы используем все современные технологии и передовое оборудование. В 2025 году мы планируем организовать новое направление деятельности для помощи нашим маленьким пациентам, находящимся в критическом состоянии. Им необходимо круглосуточное наблюдение и интенсивное лечение. В связи с этим вопрос приобретения нового медицинского оборудования сегодня для нас очень актуален, поэтому мы присоединились к программе ВТБ «Мир без слез». Приобретенное оборудование позволит проводить эффективное лечение детей, что улучшит их здоровье и повысит качество жизни», – прокомментировал главный врач ДГКБ № 7 Марат Галиуллин.

Важной частью программы стали образовательные спектакли для детей, проходящих лечение в больнице. ВТБ организовал праздник для пациентов и их родителей с участием героев передачи «Спокойной ночи, малыши!» и робота Айтиши – амбассадора финансовой грамотности банка.

«За время работы благотворительной программы «Мир без слез» ВТБ передал оборудование шести медучреждениям Татарстана. Такая поддержка помогает медицинским работникам спасать жизни и укреплять здоровье детей. Большую роль в выздоровлении играют и положительные эмоции, поэтому мы организуем для маленьких пациентов еще и спектакли с участием знакомых героев из любимой передачи. А Айтиша рассказывает увлекательные истории из мира финансов», – отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане – вице-президент.

В 2025 году проекту исполняется 22 года, за это время помощь получили 218 больниц в 80 регионах России. В 2025 год программа охватит 15 регионов страны. Медицинское оборудование получат 16 больниц-партнеров.