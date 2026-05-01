ВТБ: Пассивный доход от вкладов в два раза выше, чем от сдачи недвижимости

ВТБ проанализировал две наиболее распространенные стратегии получения пассивного дохода для состоятельных клиентов – инвестиции в жилую недвижимость для последующей сдачи в аренду и открытие банковского вклада. По оценке банка, на текущем рыночном цикле классический депозит не только требует меньше временных затрат, но и обеспечивает денежный поток, который превосходит арендную модель.

В банке подсчитали, что сдача объекта недвижимости премиум или бизнес-класса в аренду приносит собственнику около 4–6% годовых в виде арендных платежей. Для сравнения: размещение средств на банковских вкладах или, например, в облигациях позволяет получать 14–17% годовых. Таким образом, разрыв в доходности достигает двукратного, а в отдельных случаях – трехкратного значения. Чтобы сформировать стабильный ежемесячный доход в размере 200 тыс. рублей за счет аренды, требуется капитал около 50 млн рублей. Аналогичный пассивный доход без необходимости управления объектом, поиска арендаторов и оплаты содержания недвижимости достигается при размещении на депозите примерно 17 млн рублей.

«В условиях текущей макроэкономической конъюнктуры мы фиксируем смену инвестиционных приоритетов как у состоятельных, так и у розничных клиентов. Стратегия рантье предполагает высокий порог входа и зачастую оказывается экономически неоптимальной для среднестатистического розничного инвестора. Депозитные продукты, напротив, позволяют начинать формирование сбережений с небольших сумм, обеспечивая их гарантированный прирост. При этом рынок не исчерпывается классическими вкладами: для клиентов, ориентированных на стабильные выплаты и диверсификацию рисков, существуют решения в том числе в секторе недвижимости с более высокой доходностью, такие как закрытые паевые инвестиционные фонды на коммерческую недвижимость, которые сочетают низкий порог входа с профессиональным управлением и стабильным денежным потоком», – отметил заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.

По оценке эксперта, когда ставки по вкладам снизятся, структура спроса неизбежно начнет трансформироваться. Денежные потоки перераспределятся в пользу акций, что может стать драйвером роста фондового рынка, а также в реальные активы, традиционно защищающие от инфляции, – золото и недвижимость, которые станут более привлекательными за счет потенциального роста стоимости.