ВТБ ожидает выдачи ипотеки в России в 2022 году на 4,4 трлн рублей

ВТБ прогнозирует, что выдача ипотеки в России в 2022 году может составить около 4,4 триллиона рублей, сообщила пресс-служба банка, передает РИА Новости.

«Несмотря на повышение ставок в текущих условиях, их уровень остается комфортным для заемщиков, а в рамках госпрограмм ставки остаются на неизменно низких значениях уже несколько лет подряд. Льготные ценовые параметры и далее поддержат спрос на рынке ипотеки, который в этом году может достигнуть объема продаж примерно в 4,4 триллиона рублей в случае отсутствия резких колебаний», – цитирует пресс-служба вице-президента, замглавы департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина.

Летом в ВТБ прогнозировали выдачу ипотеки в РФ по итогам года на уровне 4,5-4,6 триллиона рублей.