news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 7 апреля 2026 09:00

ВТБ ожидает сохранения тренда на снижение ключевой ставки

Читайте нас в
Телеграм

ВТБ фиксирует движение ключевой ставки в рамках базового сценария: на двух последних заседаниях Банк России снижал ее по 0,5 процентных пункта.

«Пока регулятор идет по траектории, которую мы закладывали в базовый прогноз», – отметил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

При этом, по оценке топ-менеджера банка, более быстрое снижение ключевой ставки возможно под влиянием трех факторов: слабой динамики ВВП, пересмотра бюджетного правила и укрепления рубля.

«Слабая экономическая активность, пересмотр параметров бюджетного правила и более крепкий рубль могут создать дополнительные условия для более быстрого снижения ключевой ставки по сравнению с базовым сценарием», – пояснил Пьянов.

#ключевая ставка #банк втб
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров