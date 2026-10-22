ВТБ определил портрет пользователя Пушкинской карты

По данным ВТБ, среди владельцев Пушкинских карт больше всего 17-летних молодых людей: с начала года они оформили себе более 1,15 млн карт. Всего в 2026 году ВТБ выпустил более 7,8 млн Пушкинских карт для пользователей 14-22 лет.

Далее следуют ребята 16 лет (1,12 млн) и 18 лет (1,06 млн). Сегодня Пушкинской картой пользуется каждый второй молодой человек в возрасте 14-22 лет.

С начала года участники программы потратили по карте свыше 8 млрд рублей на посещение культурных мероприятий, в том числе 2,5 млрд рублей – на билеты в кино.

Среди регионов лидерами по охвату целевой аудитории стали Чувашская Республика (84%), Республика Татарстан (77%) и Оренбургская область (76%).

«Пушкинская карта за 5 лет работы программы уже стала привычным способом для молодых людей планировать досуг и открывать для себя культуру в каждом уголке России. При этом мы видим, что рост интереса к программе среди подростков продолжает укрепляться: карта помогает школьникам и студентам чаще бывать в кино, театрах, музеях и на концертах. Для банка это также возможность выстроить отношения с молодежью с самого раннего возраста», – подчеркнул Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ.

С 1 января 2026 года банком-оператором государственной программы «Пушкинская карта» является Банк ВТБ.

Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях «Госуслуги Культура» и ВТБ Онлайн (если пользователь – клиент банка), оформление займет несколько минут.