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ВТБ Онлайн запустит «режим чтения» при подозрении на мошенничество
ВТБ Онлайн запускает режим ограниченного доступа при подтверждении риска мошеннических операций. «Режим чтения» включится автоматически при подозрении на компрометацию данных или угрозу социальной инженерии и не позволит мошенникам совершать действия по выводу средств со счета клиента. Об этом рассказал в преддверии ВЭФ-2024 старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
ВТБ зафиксирует, если мошенники войдут в онлайн-банк и начнут делать нетипичные для конкретного клиента запросы. Сервис моментально завершит подозрительный сеанс и включит «режим чтения» сразу на всех устройствах с онлайн-банком. При этом останется доступным просмотр продуктов, а финансовые операции будут заблокированы. Восстановить полный доступ можно будет, когда банк убедится, что счет клиента в безопасности. В зависимости от рисков, связанных с конкретной операцией, доступны разные способы отмены ограничений: в офисе, в банкомате, контакт-центре или ВТБ Онлайн. При этом банк обязательно убедится, используя сервисы идентификации, что обращается клиент, а не мошенник.
ВТБ уже тестирует режим ограниченного доступа в ВТБ Онлайн, с октября он начнет работать полноценно для ряда рисковых операций.
«ВТБ активно противодействует мошенникам. По итогам первого полугодия 2024 года банк обнаружил более 6 млн подозрительных операций и сохранил 4,8 млрд рублей клиентских денег, которые мошенники пытались похитить. Режим ограниченного доступа позволит уберечь деньги и остановить неоднозначные действия в ВТБ Онлайн, которые потенциально могут исходить не от клиента, а от мошенников. Восстановление займет у клиента незначительное время, однако позволит убедиться в его финансовой безопасности. Например, в текстовом редакторе есть режимы работы “читатель”, “комментатор” или “редактор” в зависимости от прав доступа; в онлайн-банке сохраняется такой же простой принцип», — подчеркнул Никита Чугунов.
По словам топ-менеджера, количество атак на компании продолжает расти. «В этом году увеличилось количество атак на инфраструктуру нефинансовых организаций — маркетплейсы, операторы связи. Там мошенники хотят получить персональные данные россиян, их платежные инструменты, чтобы использовать их для доступа в банковские онлайн-сервисы. Учитывая такую особенность, ВТБ выстраивает многоуровневую систему защиты своих клиентов как в офлайн, так и онлайн каналах», — отметил Никита Чугунов.
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