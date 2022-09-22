ВТБ обучил татарстанских предпринимателей работе в условиях изменений

ВТБ совместно с Фондом поддержки предпринимательства Республики Татарстан провел бесплатный обучающий курс «Лидерство в эпоху турбулентности» для госслужащих, предпринимателей и руководителей компаний Татарстана.

Участниками офлайн-мероприятия стали более 70 представителей государственных организаций, малого и среднего бизнеса, руководителей исполнительных комитетов районов республики, руководители и владельцы татарстанских компаний.

Приглашенные эксперты программы ВТБ, авторы курса Станислав Демидов (г. Москва) и Станислав Романенко (г. Краснодар), рассказали о стратегии работы в условиях изменений и мотивации команды. Тренеры поделились передовыми методами лидерства, командной работы, опытом стратегического планирования и проектного подхода к реализации стратегий.

Обучение прошло в интерактивном формате и в условиях, приближенным к практическим запросам участников программы для обмена опытом и лучшими практиками.

«Навыки и готовность к изменениям сегодня становятся ключевым фактором успешности бизнеса. Мы стремимся создавать условия для развития бизнес-компетенцией предпринимателей, чтобы с нами работали квалифицированные бизнесмены и руководители. ВТБ предлагает широкий курс бесплатной образовательной поддержки бизнеса, в том числе на платформе дистанционного обучения ВТБ «Ближе к делу» и в ходе программ офлайн-обучения», – прокомментировала управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.

«Мы увидели перед собой очень разных и при этом ярких и неординарных людей, каждый из них абсолютно увлечён своим делом и стремится развивать себя, свой бизнес и сотрудников. Живой интерес у участников вызвали темы эмоциональной грамотности и практической бизнес-психологии. Вопросов от группы было много и все они про развитие и движение вперед», – сообщил Станислав Демидов, руководитель Центра развития лидерских и управленческих компетенций ВШГУ РАНХиГС.

ВТБ запустил серию образовательных мероприятий для предпринимателей Татарстана в рамках программы поддержки республиканского бизнеса, принятой между ВТБ и Республикой Татарстан.