ВТБ обновит программу лояльности для розничных клиентов

В рамках новой стратегии ВТБ изменит формат своей программы лояльности. Банк перезапустит ее во втором квартале 2024 года, практически удвоив инвестиции в удержание и привлечение клиентов. К концу 2026 года это обеспечит рост транзакционной активности клиентов банка в 2,6 раза. Об этом в рамках Стратегической недели ВТБ заявил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

«При выборе банка наравне с надежностью, удобством и стоимостью обслуживания клиенты во многом ориентируются на программу лояльности. В рамках новой стратегии мы планируем привлечь на обслуживание 35 млн активных клиентов, которые должны всей семьей пользоваться выгодой от обслуживания в ВТБ. В 2024 году мы увеличим инвестиции в это направление на 80% и обновим программу лояльности. Пользователи смогут выбирать категории для кешбэка и получать его моментальное начисление. Сегодня к программе подключены уже 15 млн клиентов, а к концу 2026 года этот показатель составит 100% от всей активной клиентской базы банка. Перезапуск программы лояльности позволит к концу 2026 года почти втрое повысить транзакционную активность клиентов банка, чтобы обслуживание в ВТБ стало для них еще выгоднее», – отметил Георгий Горшков.

В рамках обновления программы лояльности ВТБ уже запустил первым на рынке моментальное начисление кешбэка – сразу после совершения транзакции. Во втором квартале 2024 года все клиенты при проведении офлайн- и онлайн-покупок в режиме реального времени смогут отслеживать получение кэшбэка и планировать дальнейшие траты с его использованием.

У всех клиентов ВТБ в 2024 году также появится возможность самим выбирать категории, в которых они хотели бы получать кешбэк. Для банка подобный подход – способ предложить за покупки по картам еще больший процент начисления. Сегодня ВТБ начисляет бонусы по трем наиболее востребованным категориям – «Супермаркеты», «Кафе и рестораны», «Такси и транспорт», в расходах клиентов они в среднем занимают около 50%. Почти половину накопленного кешбэка клиенты обменяли на сертификаты в любимых магазинах, товары или путешествия в каталоге программы лояльности банка.

Новая концепция предполагает более высокий уровень кешбэка, привязанный к пакету обслуживания клиента (массовая розница, Привилегия, Private Banking). Особые условия будут предусмотрены для тех, кто выбирает банк как основной – например, получает зарплату в ВТБ, пенсию или пособия, хранит средства на накопительном ВТБ-Счете или вкладе или совершает ежедневные транзакции. Также у зарплатных клиентов сохранится возможность выбрать дополнительную категорию для вознаграждения.

Сегодня вознаграждение клиентам ВТБ начисляется за покупки по всем картам банка, подключенным к программе. Размер кешбэка составляет 2-4% от стоимости покупки (за покупки у партнеров – до 50%), категории и величина вознаграждения зависят от статуса клиента и подключенного пакета услуг. Все новые клиенты банка с апреля 2023 года подключаются к программе автоматически.