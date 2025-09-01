ВТБ обновил «Инвесткопилку» для инвестиций «на автомате»

ВТБ запускает новую версию сервиса «Инвесткопилка» с расширенными возможностями автоматического пополнения.

Теперь можно настраивать пополнение не только фиксированной суммой, но и тремя дополнительными способами: перечислять на «Инвесткопилку» процент от зарплаты, направлять весь кешбэк по карте или округлять каждую покупку 50, 100 или 500 рублей с переводом разницы в накопления. Эти опции позволяют инвестировать буквально «на автомате», превращая повседневные траты в инструмент для роста капитала. До обновления «Инвесткопилка» поддерживала только автопополнение фиксированной суммы по расписанию и самостоятельные пополнения.

«Новые способы автопополнения делают инвестирование максимально простым процессом. Клиенты могут начать инвестировать с каждой покупки или поступления средств на карту, не задумываясь об этом. При текущем уровне доходности фондов денежного рынка такой подход позволяет получать привлекательный инвестиционный результат от повседневных операций», – отметил вице-президент, управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Казаков.

При подключении «Инвесткопилки» поступающие средства автоматически направляются на покупку паев крупнейшего в России биржевого фонда денежного рынка «Ликвидность» с активами свыше 370 млрд рублей. По оценкам аналитиков ВТБ, текущая потенциальная доходность фонда составляет 16% годовых.

За время работы сервиса к «Инвесткопилке» уже подключилось более 400 тыс. клиентов ВТБ. Максимальный размер накоплений в рамках одной «Инвесткопилки» превысил 90 млн рублей. Все это демонстрирует доверие к продукту и его эффективность как инструмента долгосрочных сбережений.

Подключиться к сервису можно в разделе «Сервисы – Инвестиции» в ВТБ Онлайн.