ВТБ обеспечит все отделения в регионах резервными источниками электричества

ВТБ в рамках реализации программы технологической трансформации проводит обновление инфраструктуры. В том числе, реализуется проект по оснащению всех региональных отделений источниками бесперебойного питания для того, чтобы все отделения банка могли продолжать работу в обычном режиме даже при возникновении нештатных ситуаций в городских электросетях. ВТБ уже установил резервные источники электропитания в крупных региональных операционных офисах, а до конца 2022 года ими планируется оснастить еще более 1000 точек продаж банка.

«ВТБ в рамках технологической трансформации активно работает над модернизацией инфраструктуры для повышения надежности и безопасности клиентских сервисов банка. В том числе, банк обновляет инфраструктуру региональной сети. Один из этапов этой работы — оснащение всех региональных отделений источниками бесперебойного питания, увеличивающих время автономной работы отделений и защищающих не только компоненты инфраструктуры, но и ключевые рабочие места. Это позволит обслуживать клиентов в обычном режиме даже при возникновении нештатных ситуаций в городских электросетях», — заявил руководитель департамента развития инфраструктуры ВТБ Владимир Дергачев.

«ВТБ продолжает активную работу по построению отказоустойчивых систем электроснабжения, поэтому каждое подразделение банка будет обеспечено резервными источниками электричества. Для обеспечения автономной работы источников бесперебойного питания применяются современные технологии, в том числе на основе литий-ионных аккумуляторных батарей, которые обладают более высокой энергоемкостью и другими преимуществами по сравнению с ранее применяемыми свинцово-кислотными аккумуляторными батареями», — пояснил руководитель административного департамента — старший вице-президент Олег Князев.