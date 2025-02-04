ВТБ обеспечил держателям премиальных бизнес-карт безлимитный доступ в бизнес-залы

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ могут подключить сервис Mir Pass и бесплатно посещать бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов в России и за рубежом. Такая возможность появилась у владельцев премиальных бизнес-карт «Мир». До конца марта доступ в бизнес-залы будет для них безлимитным.

Подключить сервис Mir Pass к своей карте или картам сотрудников компании можно онлайн – в пару кликов в интернет-банке Бизнес Платформы ВТБ. После этого клиент получает QR-код, а 16-значный Mir Pass ID и код активации дублируются в СМС. Для прохода в бизнес-залы необязательно иметь при себе карту – достаточно предъявить QR-код, который всегда доступен в интернет-банке, и посадочный талон.

«Мы расширяем линейку услуг для клиентов среднего и малого бизнеса и предлагаем дополнительные преимущества для владельцев премиальных карт. Одним из них станет сервис Mir Pass – это доступ уже в более чем в 700 бизнес-залов, и география сервиса будет расширяться. Уверена, что клиенты оценят повышенный уровень комфорта во время своих поездок», – подчеркнула Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

Оформить премиальную бизнес-карту «Мир» можно в офисе ВТБ, обслуживающем юридических лиц, через интернет-банк или мобильное приложение Бизнес Платформы ВТБ. Карта выпускается моментально в электронном виде, при желании можно заказать карту-компаньон на пластиковом носителе.

Бизнес-карта ВТБ – удобное и безопасное платежное средство для оплаты представительских, командировочных и хозяйственных расходов компании, снятия наличных или внесения денежных средств в банкоматах в режиме 24/7. Для клиентов среднего и малого бизнеса действует кешбэк-программа «Рибейт», по которой за покупки по карте начисляется вознаграждение.