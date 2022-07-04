ВТБ: новая госпрограмма увеличит продажи российских автомобилей

ВТБ готов работать по новой льготной программе автокредитования, как только ее условия вступят в силу. По оценке банка, субсидированные кредиты будут востребованы заемщиками, позволят им снизить финансовую нагрузку и получить дополнительные скидки на машину. Кроме того, рост спроса окажет дополнительную поддержку российскому авторынку, увеличив продажи новых автомобилей.

«Для ВТБ стратегически важно предоставлять клиентам выгодные условия кредитования. Банк традиционно принимает активное участие в реализации программ госсубсидирования, в том числе в автосегменте. Подобная мера оказала существенную помощь рынку во время пандемии, и мы рассчитываем на ее положительный эффект и в текущей экономической ситуации. Главным стимулом для заемщиков будет снижение финансовой нагрузки, а также дополнительные скидки на машину. Увеличившийся спрос поддержит российский авторынок, который в этом году оказался под серьезным давлением. ВТБ планирует работать по новой льготной программе, направленной на поддержку российского автомобильного рынка, когда ее условия будут опубликованы и вступят в силу», — прокомментировал и.о. начальника управление «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

По его словам, госпрограмма станет дополнительным драйвером развития рынка автокредитования, который после снижения ключевой ставки до 9,5% и улучшения условий финансирования начал восстанавливаться. Ставки по кредитам уже приближаются к уровню начала года, сейчас беззалоговые кредиты доступны клиентам ВТБ от 6,9% годовых, а залоговые — от 3% годовых.

Кредиты на новые автомобили доступны клиентам банка в размере до 7 млн рублей на срок до семи лет. При покупке машины с пробегом возможно получить до 5 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства. Минимальные ставки по залоговым автокредитам в ВТБ доступны при условии получения зарплаты на карту банка и оформлении страхования транспортного средства на весь срок кредита.

В рамках беззалогового кредитования средства предлагаются в размере до 4 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует. Воспользоваться минимальной ставкой заемщики могут при подаче онлайн-заявки, личном страховании и страховании машины на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель», а также предоставлении в залог машины после ее покупки.