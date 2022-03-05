ВТБ назвал главные причины, по которым стоит хранить свои накопления в банках

На прошлой неделе крупнейшие предприятия и компании страны, в том числе и банки, попали под удар введенных странами ЕС и США санкций. И многие татарстанцы сейчас задаются вопросом, как не потерять накопленные деньги, где и в чем можно безопасно их сохранить? В ВТБ нам помогли ответить на эти и другие жизненно важные для наших читателей вопросы.

— Банк, в котором у меня лежат деньги, попал под санкции, боюсь их потерять, что мне делать?

Санкции никак не коснутся вкладчиков российских банков. Банковские депозиты надежно защищены государством – это показали и кризисы 2008 и 2014 годов, и пандемия: несмотря на все внешние и внутренние вызовы, не было ни одного случая невозврата гражданам вложенных денег. Кроме того, теперь хранить деньги в банках стало еще выгоднее. Центробанк резко повысил ключевую ставку, и вслед за решением регулятора проценты по депозитам как в рублях, так и в долларах в банках увеличились. В ВТБ ставки по некоторым вкладам поднялись выше 20% годовых при размещении средств на полгода. Что касается валютных сбережений, то хранить их на вкладах ВТБ теперь снова выгодно. Еще недавно доходы по ним были на околонулевом уровне, а сейчас по долларовому вкладу на 3 месяца ставка составит 8% годовых, в евро – 7%. Такие условия позволяют получить максимальный доход от собственных валютных накоплений.

— Хочу снять немного денег на повседневные расходы, могут ли возникнуть трудности с их получением?

Все отделения и банкоматы ВТБ полноценно работают. Клиентам доступен полный спектр финансовых операций. В банкоматах можно снять и внести наличные средства в рублях и валюте, осуществить операции по пластиковым картам Visa, MasterCard и «Мир». Лимит ограничивается только стандартами банковской карты. Чтобы получить валютные средства или сумму в рублях свыше 500 тысяч в отделении банка, деньги нужно предварительно заказать. Сделать это можно по телефонам 1000 и 8 (800) 100-24-24. Как только сотрудники выбранного вами отделения подготовят необходимую сумму, можно будет закрыть заказ. Для удовлетворения спроса клиентов в полном объеме банк организовывает дополнительную работу отделений по выходным.

— Какими банковскими картами я могу пользоваться?

Все карты ВТБ работают без изменений на территории нашей страны. С помощью карт клиенты могут оплачивать покупки в магазинах, приобретать товары и услуги в Интернете или снимать наличные деньги в банкоматах. Стабильная работоспособность карт поддерживается банком совместно с Национальной системой платежных карт.

— Можно ли проводить бесконтактную оплату покупок, как работает этот сервис?

Из-за санкций платежные сервисы Apple Pay и Google Pay теперь недоступны клиентам. Чтобы провести бесконтактную оплату покупок в магазинах, можно воспользоваться пластиковыми картами. Владельцы смартфонов с операционной системой Android могут установить приложение MirPay (6+), в нем предусмотрена бесконтактная оплата картой «Мир».

Мгновенный заказ цифровой или пластиковой карты «Мир» доступен в ВТБ Онлайн (6+). После выпуска владельцам телефонов на Android карту можно подключить к MirPay. Это позволит клиентам расплачиваться за покупки, как и раньше, с помощью мобильного телефона.

— Как работает мобильное приложение ВТБ, есть ли какие-то изменения в его работе?

Онлайн-сервисы банка работают в привычном режиме за исключением переводов за рубеж. Клиентам доступны переводы средств внутри страны и ежедневные платежи в пользу поставщиков товаров услуг. Переводить деньги внутри банка ВТБ и между другими банками по России клиенты ВТБ в ВТБ Онлайн могут как в рублях, так и в валюте. Клиенты также могут воспользоваться сайтом интернет-банка ВТБ. Войти в web-версию ВТБ Онлайн можно по номеру карты или логину. Ссылка на ресурс — https://online.vtb.ru/. Мобильное приложение никак не изменит порядок работы на смартфонах HUAWEI и Xiaomi, а также смартфонах на «Android».

— Как я могу защитить свои сбережения?

Что касается банковских вкладов, они надежно защищены государством. На примере кризисов 2008 и 2014 годов можно увидеть, что, несмотря на нестабильность, в стране не было ни одного случая невозврата гражданам вложенных средств. Система государственной защиты средств граждан работает в рамках Агентства страхования вкладов.

Сегодня Банк ВТБ (ПАО) — это системообразующий российский банк с суммарными активами свыше 20 трлн рублей. Банк обслуживает 20% всего экономически активного населения страны. Государство осуществляет ВТБ поддержку. Банку регулярно предоставляются капитал и фондирование, которые позволяют организации продолжать работу с клиентами и развивать бизнес в стране.

— Я выплачиваю ипотечный кредит. В связи с происходящим сейчас вырастет ли у меня по нему процентная ставка?

Недавно совет директоров ЦБ ощутимо повысил ключевую ставку. Ключевая ставка влияет на уровень процентных ставок по новым депозитам и на стоимость новых кредитов. В некоторых СМИ начали появляться «утки» о возможном повышении уже взятых гражданами кредитов.

В ВТБ напомнили: внесение изменений в действующие кредиты, в том числе жилищные, запрещено законом. Правило распространяется на все банки России. Ни потребительские кредиты, ни ипотечные программы изменениям не подлежат. Клиентам с оформленными ипотеками беспокоиться не о чем. Стоимость их кредита и недвижимости зафиксированы законом в договоре. А на фоне роста ключевой ставки у заемщиков есть возможность получать повышенный процент по депозитам от накоплений и направлять вырученные средства на погашение ипотечного кредита.

Попавшим в непростую финансовую ситуацию заемщикам банк всегда готов пойти навстречу. Клиентам, которые столкнулись со сложностями при оплате кредитов, рекомендуется сообщить о проблемах в банк. Клиентам будут предложены программа реструктуризации кредитов и кредитные каникулы.