ВТБ нарастил кредитный портфель в Татарстане до 208 млрд рублей

За первое полугодие текущего года общий портфель кредитов ВТБ в Татарстане вырос на 14% и по данным на 1 июля составил 208,7 млрд рублей. Совокупная сумма привлеченных банком средств юридических и физических лиц увеличилась на 9% — до 196,4 млрд рублей.

При этом самые высокие темпы роста отмечаются в корпоративном сегменте. Средства корпоративных клиентов выросли на 21%, до 87,5 млрд руб. Большая часть всех выдач приходится на кредиты крупному бизнесу — 44,6 млрд рублей; прирост с начала года — 31%. Портфель кредитов, предоставленных банком ВТБ субъектам малого и среднего предпринимательства также продолжил расти и составил 42,8 млрд рублей — +12%.

«Активность наших клиентов в использовании продуктов и услуг банка была обусловлена комфортными ставками по кредитам, в том числе- по государственным программам, — заявила управляющий ВТБ в РТ, вице-президент банка Марьям Давлетшина. — До конца года мы намерены продолжать наращивать объемы бизнеса и усиливать присутствие банка во всех сферах жизнедеятельности региона».

Ресурсный портфель юридических лиц вырос с начала года на 13% и составил 77, 4 млрд рублей, из которых 54,2 млрд рублей приходится на средний и малый бизнес (прирост 13%) и 23,2 млрд рублей — на крупный (прирост 13%).

Банк усилил свои позиции и в сегменте розничного кредитования. Так, объем розничных кредитов за первое полугодие вырос на 10% — до 121,3 млрд рублей. При этом опережающими темпами (прирост 7%) растет ипотечный кредитный портфель: по данным на 1 июля, совокупность остатков задолженности по основному долгу превысила 76 млрд рублей (+ 7%). Портфель кредитов наличными с начала года увеличился на 18%, превысив 37 млрд рублей. Также клиенты банка оформили автокредитов на общую сумму более 5 млрд рублей (прирост 2%).

За шесть месяцев 2021 года ВТБ увеличил объемы кредитования населения на 39%: жители Татарстана получили более 30 тысяч займов на сумму 32 млрд рублей. При этом главным драйвером стали кредиты наличными. Так, с января по июнь банк выдал более 21 тысячи потребительских кредитов на 14,2 млрд рублей, что практически в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Также банком было выдано около 2 тысяч ссуд на покупку автомобилей на общую сумму 1,6 млрд рублей, что превышает результат прошлого года на 78%. За отчетный период ипотечным заемщикам было предоставлено жилищных кредитов на 16 млрд рублей.

Портфель средств, вложенных физлицами в продукты банка, вырос на 7% и достиг 119 млрд рублей. Помимо прочего, наблюдается возросший интерес к инвестиционным продуктам банка. На конец отчетного периода объем инвестиционного портфеля банка увеличился на 23% — до 44 млрд рублей.

«Мы продолжим запускать инновационные сервисы для предприятий и населения, — рассказала Давлетшина. — Кроме того, планируем запустить сразу два современных офиса нового формата в городах республики».