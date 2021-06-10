ВТБ намерен удвоить долю цифровых кредитных карт

ВТБ обеспечил возможность оформления кредитных карт в цифровом формате всем клиентам банка. Теперь карты можно заказать в несколько кликов в ВТБ Онлайн без посещения офиса. По итогам года доля цифровых кредитных карт в продажах удвоится и превысит 20%.

Теперь оформить цифровую кредитную карту в ВТБ Онлайн могут все клиенты банка. Пользователи могут самостоятельно выбрать платежную систему (Visa, Mastercard), подключить бонусную опцию и указать желаемый кредитный лимит. Выпущенную цифровую кредитную карту можно сразу использовать: оплачивать покупки и снимать наличные с помощью электронных кошельков Apple Pay и Google Pay, а также использовать для оплаты в интернете. Дополнительно посещать отделение банка не требуется. При необходимости клиент может получить пластиковый эквивалент кредитной карты в офисе. В настоящее время сервис доступен пользователям iOS, в ближайшее время он также появится на платформе Android.

«Для ВТБ стратегически важно предоставлять клиентам необходимые сервисы в наиболее удобном и комфортном для них формате. Расширение функционала выдачи цифровых кредитных карт — еще один шаг в этом направлении. Ранее получить их онлайн можно было только при наличии предодобренного предложения от банка. На данный момент уже более 10% новых кредитных карт оформляется полностью в цифровом формате, а к концу года мы планируем нарастить долю выдач, перешагнув показатель в 20%», — отметил член правления ВТБ Святослав Островский.

Оформление цифровой кредитной карты доступно в мобильном приложении ВТБ Онлайн и занимает всего несколько минут. Поля анкеты для каждого клиента варьируются в зависимости от имеющейся в банке информации о клиенте. Например, зарплатным клиентам нет необходимости заполнять раздел о заработной плате и работодателе.

Кредитная «Карта возможностей» сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, бесплатное обслуживание независимо от суммы покупок, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. В месяц оформления карты, а также в два последующих месяца льготный период распространяется и на операции снятия наличных. Подробнее с условиями оформления карты можно ознакомиться на сайте ВТБ.

ВТБ начал эмиссию цифровых дебетовых карт в мобильном приложении ВТБ Онлайн с конца 2019 года, предодобренные цифровые кредитные карты стали доступны пользователям с декабря 2020 года.