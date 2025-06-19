ВТБ намерен участвовать в ГЧП-проектах более чем в 20 регионах России

Фото пресс-службы БанкВТБ (ПАО)

Банк ВТБ изучает возможности участия в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП) в 21 регионе страны. Об этом сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Основные направления, в которых планируется реализация проектов, включают образование, промышленность и информационные технологии. В настоящее время банк ведет переговоры с региональными властями для запуска новых инициатив.

На ПМЭФ банк объявил о начале следующего этапа Широтной магистрали скоростного движения в Ленинградской области. Этот проект, по словам Сергейчука, станет ключевым элементом городской инфраструктуры, соединяющим ЗСД с КАД и другими трассами региона. Он обеспечит прямую связь восточных районов Санкт-Петербурга с центром и югом, а также с севером через ЗСД, что позволит перераспределить транзитные потоки на скоростные магистрали и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

За почти два десятилетия на рынке ГЧП Группа ВТБ профинансировала проекты общей стоимостью свыше 1 трлн рублей, включая значимые объекты в Санкт-Петербурге. Сергейчук отметил, что один рубль, вложенный в транспортную инфраструктуру, может приносить до трех рублей прироста ВВП, подчеркивая важность привлечения частных инвестиций для финансирования инфраструктурных проектов.

Тем не менее, в условиях текущей экономической ситуации, вызванной санкциями и низкими ценами на нефть, наблюдается сокращение финансирования и замедление инвестиционной активности крупных компаний. По словам топ-менеджера, это приводит к снижению бюджетных доходов и сокращению расходов на долгосрочные инфраструктурные проекты.

Снижение инвестиционной активности сказывается на бизнесе ключевых поставщиков и подрядчиков, хотя общая устойчивость корпоративного сектора остается высокой. Однако некоторые отрасли, такие как угольная промышленность, испытывают значительное давление из-за снижения мировых цен на уголь и увеличения логистических издержек. В результате экспорт угля стал убыточным для компаний.

Для поддержки угольной отрасли правительство прорабатывает инициативы по отсрочке оплаты НДПИ и компенсации части затрат на логистику. В то же время крупнейшие корпоративные клиенты из ряда отраслей, включая ИТ и потребительский сектор, успешно адаптируются к условиям высокой ключевой ставки.