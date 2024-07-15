ВТБ начал выдачу «семейной» ипотеки

С 12 июля клиенты ВТБ могут оформить сделки по новым условиям «семейной» ипотеки. Получить кредит смогут те, у кого есть хотя бы один ребенок до 6 лет. Ставка для всех регионов единая - 6% годовых.

Новая «семейная» ипотека также доступна клиентам с двумя несовершеннолетними детьми, которые покупают квартиры в городах численностью до 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской областей) или в регионах с низким объемом строительства. Кроме того, условиями программы могут воспользоваться заемщики, воспитывающие ребенка-инвалида.

Оформление льготного кредита доступно один раз. Сумма кредита может достигать 12 млн рублей при покупке недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и областях. В остальных регионах — до 6 млн рублей. В ВТБ клиенты могут взять «семейную» ипотеку и на более крупную сумму: до 30 млн и до 15 млн рублей соответственно. В этом случае ставка по кредиту будет средневзвешенной между ставкой «семейной» ипотеки и базовой ставкой банка. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20,1% от стоимости недвижимости.

Рефинансирование ранее оформленной ипотеки предлагается клиентам с детьми до 6 лет или воспитывающим ребенка- инвалида.

«Новая «семейная» ипотека стала более социальной. И это хорошо. Ведь теперь получить господдержку могут те семьи, которым это действительно нужно. Ипотечному рынку потребуется время на адаптацию к новым условиям, но я уверен, что этот период не будет долгим. Ведь жилье - это базовая потребность каждого из нас», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.