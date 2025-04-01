ВТБ начал принимать заявки на покупку вторичного жилья по семейной ипотеке в Татарстане

С 28 марта ВТБ начал принимать заявки на семейную ипотеку для покупки квартир на вторичном рынке. Воспользоваться льготой могут семьи с детьми до шести лет включительно, приобретающие жилье в городах с небольшим объемом нового строительства.

В Татарстане господдержку можно получить на покупку квартиры в Агрызе, Азнакаево, Арске, Бавлах, Бугульме, Буинске, Иннополисе, Заинске, Болгаре, Кукморе, Лаишево, Лениногорске, Мамадыше, Менделеевске, Мензелинске, Нурлате, Тетюшах и Чистополе.

По условиям программы, клиенты могут купить квартиру в доме возрастом не более 20 лет, который не признан аварийным. Воспользоваться семейной ипотекой для покупки вторичного жилья можно только один раз. Процентная ставка едина для всех регионов и составляет 6% годовых.

«Расширение госпрограммы на вторичное жилье – важная мера поддержки для семей в регионах, где мало новостроек. Это особенно актуально при высоких ставках по рыночным кредитам. Мы уверены, что новая мера поможет улучшить жизнь людей и экономику таких субъектов», – сказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Подать заявку на семейную ипотеку для покупки вторичного жилья клиенты могут обычным способом: через партнеров банка, в ВТБ Онлайн, в контакт-центре по номеру 1000, на сайте или в розничных отделениях ВТБ.

Основные условия программы в банке: первоначальный взнос – от 20,1%, срок кредитования – до 30 лет, сумма – до 6 млн рублей. Для формирования первого взноса или погашения части кредита клиенты могут использовать материнский капитал. Рефинансирование ранее оформленных кредитов на вторичном рынке по семейной ипотеке не предусмотрено.

Со списком городов, где доступна покупка вторичного жилья в многоквартирных домах, можно ознакомиться на сайте оператора программы – банка ДОМ.РФ.