ВТБ начал прием заявок на кредитные каникулы по улучшенным условиям

С 14 марта ВТБ начинает принимать заявки физлиц на подключение каникул в рамках 106-ФЗ для кредитов с большей суммой. Максимально возможный размер кредитов наличными и беззалоговых автокредитов вырос до 300 тыс. рублей, автокредитов с залогом — до 700 тыс. рублей, ипотеки — до 6 млн рублей.



ВТБ принимает заявки на отсрочку платежей в рамках 106-ФЗ начиная с 9 марта. За первые дни по новой государственной программе в банк поступило порядка 2 тыс. заявок от розничных клиентов, при этом спрос на программу сейчас ниже значений первых дней пандемии 2020 года. От общего числа обращений за кредитными каникулами примерно 45% занимает ипотека, 40% — кредиты наличными, чуть больше 13% — кредитные карты. Оставшаяся часть касается автокредитов.



Розничные клиенты банка могут воспользоваться программой, если их доход за месяц до обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом 2021 года. Льготный период возможен на срок до шести месяцев. Заявка подается дистанционно — через контакт-центр банка, обращаться в отделения не нужно. При этом срок действия программы — до 30 сентября 2022 года, а каникулы будут подключены в соответствии с законодательством в течение пяти дней.



Максимальный размер кредита на дату его предоставления, по которому можно оформить отсрочку, установлен в размере 300 тыс. рублей по потребительским кредитам или автокредитам без залога, 700 тыс. — по залоговым автокредитам, 100 тыс. — по кредитным картам. По ипотеке размер кредита для Москвы не должен превышать 6 млн рублей, в Московской области, Санкт-Петербурге и регионах, входящих в ДФО, — 4 млн, для Ленинградской области и иных регионов — 3 млн.



Клиенты ВТБ также могут обратиться за отсрочкой платежа по собственным программам банка. ВТБ разработал их в период первой волны пандемии коронавируса. Они стали эффективным инструментом восстановления финансового положения заемщиков, позволив им не допустить просроченной задолженности и полностью вернуться в график платежей после окончания каникул.



По кредитам наличными, автокредитованию и кредитным картам отсрочка платежей предоставляется на один месяц каждые полгода, по ипотеке — на три месяца один раз в течение всего срока действия кредита. Воспользоваться программой могут клиенты, у которых на момент обращения нет просроченной задолженности и выплачено минимум шесть платежей по кредиту, при этом по кредиту наличными и авто до окончания срока кредита должно быть не менее трех месяцев, а по ипотеке сумма кредита должна быть не более 20 млн рублей.



Ипотечные заемщики могут также воспользоваться программой ипотечных кредитных каникул, которые доступны в рамках №353-ФЗ.



Всем заемщикам, которые могут столкнуться со сложностями при обслуживании кредитов, ВТБ готов оперативно помочь и предложить индивидуальное решение их вопроса. Более подробная информация — на сайте банка.