ВТБ начал общаться с клиентами в iMessage



ВТБ подключился к сервису Business Chat от компании Apple, который позволяет общаться с клиентами через мессенджер iMessage.



Чтобы начать общение с банком, клиенту нужно зайти на сайт ВТБ с устройства на iOS 13 и выше, выбрать один из двух номеров: 8 800 100 24 24, +7 495 777 24 24. Затем необходимо нажать кнопку «Напишите нам», после этого клиент автоматически перейдет в приложение iMessage. Также можно написать сообщение в чат напрямую, добавив один из номеров ВТБ в контактную книгу смартфона.



Чат-бот в Apple Business Chat сможет проконсультировать клиента по более чем 1,5 тыс. различных вопросов. Например, подскажет, как оформить кредит, какие сейчас условия по вкладам, где можно посмотреть минимальный платеж и остаток бонусов, как сделать перевод или досрочное погашение.



«Мы активно развиваем цифровые каналы банка и стараемся присутствовать там, где клиентам удобно с нами общаться, поэтому теперь консультируем пользователей и в iMessage. Также мы постоянно совершенствуем качество ответов нашего чат-бота, чтобы клиенты получали детальную информацию по продуктам и услугам банка. Так, с начала года пользователи ВТБ Онлайн более 100 тысяч раз дали высшую оценку его работе. В прошлом году на это потребовалось более 11 месяцев. Сейчас виртуальный помощник может самостоятельно отвечать на 60% вопросов клиентов без привлечения оператора. Мы намерены увеличивать это число, чтобы в будущем он мог самостоятельно обрабатывать 70% обращений клиентов», — сказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

ВТБ также улучшил механику ответов чат-бота в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Теперь виртуальный помощник обладает интеллектуальной маршрутизацией трафика, то есть может определить, насколько сложный вопрос задал клиент, чтобы затем передать его наиболее опытному оператору.

Если у клиента срочный вопрос, например, о блокировке карты или сообщение о мошенничестве, чат-бот сразу перенаправит его вопрос вне очереди на первого свободного оператора. Кроме того, у клиентов есть возможность сообщить о мошеннических номерах в чат-боте, написав фразу «телефон мошенника» и сам номер телефона.



Чат-бот в мобильном приложении ВТБ появился в мае 2019 года. В месяц его услугами пользуются более 500 тысяч клиентов ВТБ.