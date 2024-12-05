ВТБ на треть увеличил число активных розничных клиентов

Всего за этот год новыми клиентами ВТБ станут 5,7 млн физлиц, прирост числа активных розничных клиентов будет вдвое выше, чем в 2023 году. В результате

по итогам декабря банк будет обслуживать 25 млн активных пользователей. Такой рост станет рекордным в истории банка, В 2024 году заявил в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«В этом году конкуренция на банковском рынке усилилась, пользователи могут переводить десятки миллионов рублей без комиссии в один клик. Фактически сменить свой банк со всеми депозитами стало быстрее, чем сварить себе кофе. ВТБ не только отстоял свои позиции, но и смог привлечь почти 6 млн человек на обслуживание всего за год – для нас это абсолютный рекорд. Теперь мы обслуживаем фактически каждого третьего среди экономически активных россиян. За год клиенты получат до 1 трлн рублей процентного дохода по депозитам и накопительным счетам, мы удвоили инвестиции в программу лояльности, расширили охват выездного сервиса до 100 млн человек. Можно сказать, что первый год новой стратегии мы завершаем вместе с нашими клиентами максимально успешно», — отметил Георгий Горшков.

В условиях роста ключевой ставки и отмены лимитов на переводы по СБП, банки, включая ВТБ, усиливают конкуренцию за клиентов, предлагая экстра-доходность по депозитам и улучшенные программы лояльности. Сейчас клиенты выбирают не только ценовые преференции, но и качество сервиса, удобство и технологичность. Более 20 млн человек пользуются ВТБ Онлайн, ежемесячная аудитория цифровых сервисов выросла за год на треть.

В этом году ВТБ перезапустил программу лояльности: сегодня каждый третий активный клиент ВТБ получает в 2 раза больше кешбэка рублями, чем он получал ранее бонусами. В рамках подключения к «Семейному банку» клиенты и близкие могут совместно получать больше бонусов от регулярных операций, например, от 15 тыс. рублей кешбэка ежемесячно для семьи из 5 человек. Сегодня его услугами пользуются более 1,5 млн человек.

ВТБ продолжает развивать партнерских проекты: уже запущена кобрендинговая карта с Аэрофлотом, зарплатная карта для сотрудников РЖД, началась выдача кредитных карт через сотрудников крупных торговых сетей – М. Видео, Эльдорадо, салоны связи Мегафон и через платформу Финфорт.