ВТБ на треть нарастил портфель срочных средств клиентов среднего и малого бизнеса

По итогам 2022 года объем срочных средств клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ увеличился на 34% и составил 1,63 трлн рублей, показав самую высокую динамику за последние 5 лет.



За год клиенты сегмента СМБ разместили в ВТБ свыше 2 млн депозитов, более половины из которых — краткосрочные продукты на срок до 30 дней. Средняя сумма вклада выросла на 2 млн рублей и приблизилась к 30 млн.



«В экономической ситуации прошлого года нам было важно предоставить бизнесу не только кредитную поддержку, но и депозитные продукты банка, при этом абсолютное большинство предпринимателей отдали предпочтение рублевым вкладам. Они стали драйвером роста всего портфеля привлеченных средств клиентов СМБ, который по итогам года увеличился до 2,33 трлн рублей. Благодаря проведенной цифровой трансформации мы существенно упростили процесс открытия и управления депозитами», — прокомментировал ситуацию Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ.



На фоне роста числа компаний, работающих с Китаем, в сентябре банк предоставил предпринимателям возможность размещения депозитов и неснижаемых остатков на счете в юанях. За это время клиенты СМБ разместили в банке почти 1 млрд юаней. Средний чек депозита с сентября вырос на 126% и в декабре составил 21,2 млн юаней.

Более 97% средств клиенты размещают онлайн без посещения офиса банка.