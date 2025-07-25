ВТБ Мои Инвестиции отменили брокерскую комиссию для новых клиентов до конца года
Новые клиенты ВТБ Мои Инвестиции смогут торговать на фондовом рынке без брокерской комиссии. Чтобы инвестировать на выгодных условиях, нужно открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в ВТБ Мои Инвестиции или ВТБ Онлайн, внести на него от 250 тысяч рублей и следить, чтобы по итогам каждого месяца сумма на счете оставалась выше этого порога.
При соблюдении этого требования клиенту будет предоставлена льгота — полное освобождение от брокерской комиссии за сделки с ценными бумагами. Это позволяет существенно снизить издержки при формировании инвестиционного портфеля и делает вход на рынок максимально комфортным.
«Мы стремимся сделать инвестиции проще, доступнее и удобнее. Нулевая комиссия — это понятный шаг, чтобы поддержать как начинающих инвесторов, так и более опытных, которые ищут оптимальную инвестиционную платформу и хотят протестировать возможности нашего сервиса без дополнительных расходов. Все, что нужно, — открыть счет, внести средства и соблюдать простой лимит по остатку», — сказал управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Антон Шевелев.
Акция действует до 31 декабря 2025 года.