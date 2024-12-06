«ВТБ Мои Инвестиции» оценили дивиденды на 2025 год

В 2025 году дивидендные выплаты российских компаний на горизонте 12 месяцев могут составить более 4,8 трлн рублей. Такой прогноз эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» дали в инвестиционной стратегии на 2025 год. За последний квартал аналитики пересмотрели взгляд на траекторию ключевой ставки: ожидается ее сохранение на уровне 23% в течение года и существенное ужесточение регулирования ЦБ. В связи с этим эксперты прогнозируют, что компании могут стать более осторожными при определении дивидендов, говорится в инвестиционной стратегии «ВТБ Мои Инвестиции», представленной на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«По нашим оценкам, суммарно в следующем году российские публичные компании заплатят более 4,8 трлн рублей. Около 700 млрд рублей приходится на акции в свободном обращении. По прогнозам, коэффициент реинвестирования дивидендов будет невысоким — около 20%. Долгосрочными драйверами станут неорганический рост и импортозамещение. Поддержание высоких стандартов корпоративного управления может оказаться главным вызовом инвестиционного рынка в следующем году. Значимыми рисками останутся снижение цен на нефть, сохранение жесткой ДКП и динамика геополитических рисков», — отметил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

Как ожидают аналитики, сезон финансовой отчетности за второе полугодие 2024 года и четвертый квартал 2024 года отразит рост долговой нагрузки / рост стоимости финансирования. Кредитные рейтинги, скорее всего, будут понижаться, а дивидендный сезон 2025 года может отличаться негативными сюрпризами. Тем не менее большинство этих факторов — уже в котировках.



Прибыль на акцию компаний, входящих в Индекс Мосбиржи, остается на высоком уровне, несмотря на рост стоимости финансирования и повышение налога на прибыль. Это в большей степени связано со снижением налоговой нагрузки «Газпрома» с 2025 года и сохранением цен на нефть на текущих уровнях.

«Мы прогнозируем ослабление рубля на 5% в 2025-м, что поддержит акции экспортеров. В текущих условиях мы отдаем предпочтение компаниям с низкой долговой нагрузкой, преимущественно с чистой денежной позицией или торгующиеся по привлекательным мультипликаторам», — пояснил Станислав Клещев.

Секторальные предпочтения аналитиков «ВТБ Мои Инвестиции»:

*Нефтегазовый сектор («Газпром», «Лукойл», «Татнефть», привилегированные акции «Сургутнефтегаза»)

*Сектор металлургии и добычи («Алроса», «Русал» и «Норникель».

*Финансовый сектор («Т-Технологии», Банк Санкт-Петербург).

*Потребительский сектор (X5, МД, «Медикал групп», ТМТ).

* IT-сектор («Яндекс», «Аренадата», «Группа Астра»).