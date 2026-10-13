ВТБ Мои Инвестиции: Клиенты РТ выбирают короткие облигации и «семейные» портфели

Главные тенденции года на рынке частных инвестиций в Татарстане: ставка на короткие облигации и фонды денежного рынка, запрос на «семейный капитал» и растущий интерес к исламскому банкингу. Об этом рассказал инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Рустем Миннигалиев в преддверии Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет! Казань».

«Короткие» облигации вместо «длинных»

В условиях длительного периода жесткой денежно-кредитной политики Банка России большим спросом пользуются корпоративные облигации на один-два года – они позволяют зафиксировать доходность выше, чем у депозитов аналогичного срока. Инвесторы также активно покупают фонды денежного рынка (чаще всего фонд «Ликвидность»), чтобы избежать возможных ценовых колебаний и получать стабильную доходность.

Запрос на «семейный капитал»

Если раньше инвестировали более индивидуально, то теперь всё чаще инвесторы интересуются, как распределить активы внутри семьи (например, на жену, детей), чтобы оптимизировать налоги и стратегически позаботиться о наследстве.

Аудит старых портфелей

Чаще всего клиенты обращаются за аудитом портфелей, собранных ранее. Причина – длительное отсутствие позитивной переоценки рынка. Инвесторам нужно второе мнение профессионала, чтобы решить, как поступить с теми или иными активами, которые не показывают желаемой доходности в моменте.

Исламский банкинг – специфика региона

Самый необычный запрос года – «Как инвестировать по нормам шариата на Мосбирже?» Для Татарстана это актуальный тренд: клиенты просят профильтровать портфель и сфокусироваться на «халяльных» акциях. Для инвестиционного консультанта это отдельная задача, требующая обзора эмитентов и особой тактики аллоцирования средств.

Недвижимость vs фондовый рынок

Спецификой региона остается традиционно высокий интерес к недвижимости, подкрепленный долгосрочной динамикой – в Казани стабильно растут цены на жилье. Основная задача финансового консультанта – помочь клиенту преодолеть консервативный стереотип о недвижимости как о единственном надежном активе и показать, что у любых инструментов есть свои циклы динамики стоимости. Инструменты фондового рынка в текущих макроэкономических условиях способны обеспечить доходность, существенно превышающую как чистую арендную плату, так и темпы капитализации стоимости квадратного метра.