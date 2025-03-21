ВТБ Лизинг запустил акцию «Отличные авансы»

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В рамках акции ВТБ Лизинг снижает до 5% минимально возможные авансы для клиентов с положительной платёжной дисциплиной, а также по лизинговым сделкам на технику из собственного стока.

С авансом от 5% юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям доступны новый и подержанный автотранспорт. Нужные легковые и грузовые машины, лёгкий коммерческий транспорт и спецтехнику можно найти в стоке ВТБ Лизинг с помощью Автомаркета компании. На витрине представлены новые авто популярных марок, а также транспортные средства с пробегом, которые уже прошли необходимую юридическую проверку и полностью готовы к работе. В Автомаркете собрана техника в наличии в разных регионах России, что позволяет выдавать её оперативно по всей стране.

Если нужного автомобиля не найдётся в стоке ВТБ Лизинг, клиент может воспользоваться другими предложениями компании и её партнёров. Менеджеры помогут подобрать интересующее транспортное средство и оптимальные параметры финансирования, расскажут о возможных скидках и доступности сниженных авансов для конкретного предложения с учётом платёжной дисциплины клиента.

Вместе с минимальным первым взносом клиенты получают все преимущества сделок с ВТБ Лизинг: финансирование на индивидуальных условиях, оптимальные ежемесячные платежи и срок лизинга, возможность рассчитать график оплат в соответствии с сезонностью бизнеса, государственные программы субсидированного лизинга и налоговые льготы. Компании, работающие на общей системе налогообложения, могут оптимизировать налогооблагаемую базу и вернуть в свой бюджет до 45% от суммы договора лизинга.

Оставить заявку на консультацию о сниженных авансах и расчёт нового договора лизинга можно на сайте или по телефону единого контактного центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.

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